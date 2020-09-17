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Teknoloji Instagram'a 'altyazı' özelliği geliyor
Teknoloji

Instagram'a 'altyazı' özelliği geliyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, 16 dil için otomatik altyazı oluşturma özelliğini Instagram TV'ye getirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 04:42:00 -
Instagram'a 'altyazı' özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Mart ayında Facebook Live ve Workplace Live için kullanıma sunduğu otomatik altyazı oluşturma özelliğinin, Instagram TV videoları için de kullanılabilir hale getirildiğini duyurdu.

Bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni özelliğin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve şu an için sadece 16 dili destekleyebildiği belirtildi.

Yapay zekadan destek alan söz konusu özelliğin, ilerleyen zamanlarda tüm ülkelerde ve tüm dillerde kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

 

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