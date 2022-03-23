Instagram yorum engeli nasıl kaldırılır? instagram beğeni yorum engeli kaldırma nasıl olur?

İnstagram yorum engeli neden olur? Her gün milyonlarca fotoğraf ve video paylaşımı yapılıyor. Tabi ki bu fotoğrafların altına çok sayıda yorum ve beğeni geliyor. İnstagram’da yorum egeli aldığınız zaman hiçbir gönderinin altına yorum yapamazsınız. Bunun için Instagram ‘dan yorum engeli yememek için büyük bir özverili bir şekilde kırıcı, incitici, küfür, ırk ve ayrıcı ifadelerden mümkün oldukça uzak durulmalıdır.

Instagram yorum engeli nasıl kaldırılır?

Öncelikle İnstagram hesabınızın mailinin onaylanmış olması gerekmektedir. Eğer daha önceden hesabınıza mail onayı yapmadıysanız, mailinizi onaylamalısınız. Bunun yanında cep telefonunu onayını da gerçekleştirmeniz yararınıza olacaktır.

Engeliniz kalkmadığı sürece İnstagram’da yorum yapamazsınız, takip edemezsiniz ve beğeni gönderemezsiniz. Onaylama işlemlerini yaptıktan sonra tek yapmanız beklemenizdir. Ortalama olarak 24 saat içerisinde engeliniz kalkacaktır.

Instagram beğeni engeli nasıl kaldırılır?

Instagram tarafından verilen beğeni ya da takip engeli hesaptan hesaba değişkenlik gösterir. Öncelikle yeni açılmış hesaplar için beğeni ve takip limitlerinin düşük olduğunu bilmenizde fayda vardır. Nitekim bu hesaplar henüz güven ortamı oluşturamadığı için Instagram tarafından riskli olarak nitelendirilir. Özellikle yeni açılmış hesaplar ile birkaç saat içerisinde yüzlerce beğeni, yorum ve takip gibi işlemleri yapmak spam olarak algılanacaktır.

Güvenilir hesaplar yani uzun süreli Instagram'da var olan ve herhangi bir engele takılmamış hesaplarda beğenme ve takip etme limitleri daha yüksek olur. Buna ek olarak bu hesaplar herhangi bir engelleme ile karşılaşmadığı zaman engelleri daha kolay bir şekilde kalkar. Bu süre hesaptan hesaba değişkenlik gösteren ortalama 18 saattir. Yani Instagram tarafından verilen takip ve beğeni engelini kaldırmak için 18 saatlik bir bekleme süresi gerekir. Instagram'ın koymuş olduğu beğeni ve takip engelini beklemeden kaldırmak mümkün değildir.

Instagram yorum engeli ne zaman kalkar?

Instagram yorum engeli aldıysanız hiç bir şey yapmanıza gerek yoktur, sadece yorum engeli, banlamanın kalkmasını beklemeniz olacaktır. Yorum engeli ilk başta ortalama 24 saat yakın bir süre beklemeniz olacaktır. Bu zaman zarfında beklemeniz ve aynı hataları tekrarlamamanız gerekiyor.