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Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Erişim sağalanamıyor

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a bazı ülkelerde erişim sağlanamıyor. Söz konusu erişim sorununun nedeni ise, henüz bilinmiyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Erişim sağalanamıyor

Sosyal medya devi Instagram ve WhatsApp'a pek çok ülkede erişim sağlanamıyor.

Dün yaşanan Cloudflare servisinin çöküşünden etkilenmeyen Facebook servislerinde, bugün erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı etkileyen erişim sorunu, Avrupa'nın büyük bir bölümünde şikayetlere neden olmaya başladı.

Şu an Avrupa ve Amerika'dan pek çok sorun bildirimi yapılmış olmakla birlikte, Türkiye'de de zaman zaman erişim sıkıntıları yaşandığı görülebiliyor.

Sorunun en yaygın görüldüğü ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Almanya gösteriliyor.

Sorunun Türkiye'de etkisini artırıp artırmayacağı ve nedeni ise şimdilik belirsiz.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
  1. Instagram
  2. WhatsApp
  3. Facebook
  4. erişim sorunu
  5. sosyal medya

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