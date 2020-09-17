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Teknoloji Instagram ve Facebook çöktü mü?
Teknoloji

Instagram ve Facebook çöktü mü?

Sosyal medya uygulaması Instagram ve Facebook'a girişlerde problem yaşandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:35:00 -
Instagram ve Facebook çöktü mü?

Sosyal medya uygulaması Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun meydana geldiği ifade edildi.

Türkiye de dahil oldu

Facebook’un popüler sosyal medya mecrası Instagram'a girişlerde sorun yaşandığı, Türkiye'nin de, Avrupa bölgesine bağlı sunucular üzerinden hizmet aldığı için problemlerin hissedildiği bölgeler arasına dahil olduğu bildirildi.

Mesajlar iletilmiyor

Sosyal medya kullanıcıları, mesajların iletilmediğini, akışın yenilenmediğini, gönderilerdeki yorumların görüntülenmediğini, profil ekranının ise sürekli yükleme ekranında takılı kaldığını belirtti.

Hikayeler güncellenmiyor

Ayrıca hikayelerin de güncellenmediği sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

Web'te de sorun var

Uygulamaya web üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcıların büyük bir kısmının ise 'Oops, an error occurred.' hatası ile karşılaştığı ifade edilirken bazı kullanıcılarda bu bölüm dahi görülmedi.

Erişim probleminin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülürken henüz bir açıklama da gelmedi.

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