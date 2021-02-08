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Teknoloji Instagram silinen fotoğraf nasıl kurtarılır? Instagram silinen gönderi geri getirme
Teknoloji

Instagram silinen fotoğraf nasıl kurtarılır? Instagram silinen gönderi geri getirme

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da paylaştığınız gönderileri sildiğiniz zaman uygulama içerisinden tekrardan gönderinizi kurtarabilirsiniz. Peki Instagram silinen fotoğraf nasıl kurtarılır? İşte Instagram silinen gönderi geri getirme yöntemi…

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:01:00 -
Instagram silinen fotoğraf nasıl kurtarılır? Instagram silinen gönderi geri getirme

En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, yeni gelen özelliği ile kullanıcılarını sevindirdi.

Instagram’a gelen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellik, kullanıcılara pek çok kolaylık sağlıyor.

Çünkü bu özellik ile Instagram kullanıcıları daha önceden paylaşıp sildikleri gönderilerini 30 gün içinde tekrardan geri yükleyebilecekler. 

Instagram silinen gönderi geri getirme

Daha önceden paylaşıp, sildiğiniz gönderileri 30 gün içinde şu adımları izleyerek tekrardan geri getirebilirsiniz:

Instagram'a giriş yapın ve “Ayarlar” kısmını açın. Akabinde gelen sayfada “Hesap”ı seçin ve “Son Silinmiş”e dokunun.

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