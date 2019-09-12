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Instagram şifre yenileme nasıl yapılır?

Instagram şifre değiştirme ve şifre yenileme işlemini tüm detayları ile haberimizde.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:33
Instagram şifre yenileme nasıl yapılır?

Instagram şifre değiştirme ve şifre yenileme işlemini tüm detayları ile adım adım anlattık. Instagram kullanıcıları bazı sıkıntılardan ötürü ınstagram şifrelerini yenileme ihtiyacı duyabiliyor veya Instagram hesap şifrelerini unutabiliyor. Popüler sosyal medya devi ise bu tür talepleri bulunan kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. 

Gelin hep birlikte Instagram şifre yenileme işlemi ve şifresini unutan kullanıcıların şifrelerini nasıl geri alacaklarına hep birlikte bakalım. 

INSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME!

Instagram şifre yenileme işlemi için öncelikle hesap şifrenizi biliyor olmanız gerekiyor. Şayet Instagram şifrenizi bilmiyorsanız veya unuttuysanız haberin devamında Instagram şifrenizi yeni baştan nasıl oluşturacağınızı adım adım anlattı.

- Instagram hesabınıza kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız.
- Akabinde hesap profilinizi açın
- Sağ üst köşede bulunan 3 nokta veya 3 çizgiye tıklayın ve ayarlar seçeneğine gidin.
- Karşınıza çıkan menüde güvenlik seçeneğine dokunun
- Karşınıza çıkan şifre seçeneğine tıklayın 
- Hemen sonrasında kaşınıza 3 adet boş kutucuk çıkacak. " Mevcutşifre", "Yeni Şifre" ve "Yeni Şifre (tekrar)" kutucuklarını doldurun. Sonrasında kaydet butonuna tıklayın. Artık hesabınıza yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YENİLERİM?

Instagram şifremi unutanlar içinde popüler sosyal medya devi kullanıcılarına şifrelerini yeniden almaları için büyük kolaylık sağlıyor. Peki Instagram şifresini unutanlar şifrelerini geri nasıl alacak?

Instagram şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan sayfada yer ala kutucuğa Instagram'a  kayıtlı e-posta adresinizi yazın ve "Giriş Bağlantısı Gönder" ikonuna tıklayın.

INSTAGRAM ŞİFRENİZİ YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sonrasında kutucuğa yazdığınız mail adresine giriş yapın. Facebook tarafından gönderilen maili açın ve şifre talebi için gönderilen linke tıklayın. Karşınıza çıkan sayfadan bundan sonraki süreçte Instagram hesabınıza giriş yapmak için kullanacağınız yeni şifrenizi oluşturun ve işlem tamam.

GÜÇLÜ ŞİFRE NEDİR? INSTAGRAM GÜÇLÜ ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

- En az 8 karakterden oluşur.
- Harflerin yanı sıra, rakam ve "?, @, !, #, %, +, -, *, %" gibi özel karakterler içerir.
- Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır.
- Bu kurallara uygun parola oluştururken genelde yapılan hatalardan dolayı saldırganların ilk olarak denedikleri parolalar vardır. Bu nedenle parola oluştururken aşağıdaki önerileri de dikkate almak gerekir.
- Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır.
(Örneğin doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız, .... gibi)
- Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.
- Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar kullanılmamalıdır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:33
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