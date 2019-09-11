İnstagram sessize alma özelliği nasıl kullanılır? İnstagram’da takipten çıkmadan sessize alma nasıl yapılır?

Takibe aldığınız, paylaşımları son dönemde ilginizi çekmeyen kişileri takip listenizden çıkarmadan sessize alabiliyorsunuz. Sessize aldığınız profilin paylaştığı gönderiler artık ana akışta karşınıza çıkmıyor. Kişinin gönderilerinin yanı sıra hikayelerini de sessize alıyorsunuz aynı zamanda. Takipten çıkmadan gönderi gizlemenin en kolay yolu olan sessize alma özelliği Android ve iPhone’da aynı şekilde kullanılıyor.

NASIL SESSİZE ALINIR?

Instagram’da sessize almak istediğiniz kişinin profiline girip sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak açılır menüye ulaşıyor,buradan da Sessize Al seçeneğini tıklıyorsunuz. Bunun yerine kişinin profiline gitmeden de sessize alabiliyorsunuz. Bunun için ise ana akışınızda kullanıcı adının yanındaki üç noktaya ardından Sessize Al’a dokunarak işlemi yapabilirsiniz.

İNSTAGRAM BİLDİRİMLERİ SESSİZE ALMA

Instagram bildirimleri sessize almak içinse yapmanız gereken şey, Android telefon kullanıyorsanız; Ayarlar - Uygulamalar - Instagram - Uygulama Bildirimleri - Sese İzin Ver’i kapatmak.

iPhone kullanıyorsanız; Ayarlar - Bildirimler - Instagram - Sesler’i kapatmak.

İNSTAGRAM DM SESSİZE ALMA

Instagram DM'leri sessize almak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle: Direct’i açmak ve sessize almak istediğiniz kişinin üzerine tıklayıp Mesajları Sessiz Al’ı seçmek.