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Teknoloji Instagram neden yavaş? Instagram çöktü mü? Instagram’a neden gerilmiyor? Instagram neden sorun veriyor?
Teknoloji

Instagram neden yavaş? Instagram çöktü mü? Instagram’a neden gerilmiyor? Instagram neden sorun veriyor?

Gelen son dakika haberlerine göre dünya genelinde çok sayıda kullanıcısı bulunan Instagram girişi için saç baş yolduruyor. Instagram çöktü mü, Instagram neden açılmıyor sorusu birçok kullanıcı tarafından sorulmakta. Instagram kullanıcıları linklere giremediklerini bildiriyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram’a neden gerilmiyor? Instagram neden yavaş?

Yeniakit Publisher
2021-09-02 15:16:00 - 2021-09-02 15:20:54
Instagram neden yavaş? Instagram çöktü mü? Instagram’a neden gerilmiyor? Instagram neden sorun veriyor?

Türkiye’de saat 10:00 sularında kullanıcılar Instagram’a giremiyor. Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de sıkıntıların yaşandığı Instagram'da kullanıcılarerişim sorunu yaşanıyor.  Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da sorun yaşanıyor. Instagram'da en sık karşılaşılan sorunlar arasında akış yenileyememe, server hatası ve durdurulma hatası yer alıyor. Bu hataların yanı sıra uygulamanın güncel olmaması nedeni ile de uygulama kullanımında hata yaşanabiliyor.

Instagram’a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Instagram açılmıyorsa ne yapmalıyım?

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Instagram’ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz. Tekrar Instagram’ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz. Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise; Instagram’ı tamamen kapatalım.

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