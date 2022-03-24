En çok kullanıcıs olan sosyal medya platformu İnstagram’a girişler oldukça yavaşlaması, giriş sırasında sayfaya girilememesive gönderilerin oldukça geç açılması nedeniyle binlerce kullanıcıya saç baş yolduruyor. Peki Instagram neden yavaş? Instagram çöktü mü? Instagram’a neden gerilmiyor? Instagram neden sorun veriyor?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a bir süredirerişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtiliyor. İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşımında güçlük çeken kullanıcılar instagram neden yavaş? Instagram çöktü mü? sorularını arama motoru Google üzerinden sormakta. instagram’da oluşan bu sıkıntının kaynağına ilişkin sosyal medya devinden bir açıklama gelmedi.

Instagram giriş nasıl yapılır?

Daha önceden açılmış bir Instagram hesabınız varsa giriş yapmak için yapılması gerekenler oldukça basit. Öncelikle Instagram giriş sayfasına gitmeniz gerekiyor. Burada yer alan "Hesabın var mı? Giriş yap" yazısında, 'Giriş yap'ın üzerine tıkladığınızda kullanıcı adınız ve şifrenizi ilgili boşluklara girmeniz ve ardından giriş yap butonuna tıklamanız yeterli. Bunun yanı sıra hesabına, Facebook aracılığıyla da giriş yap sekmesine tıklamanız yeterlidir.

Instagram hesabına giriş yapılamıyor ne yapmalıyım?

Instagram hesabına giriş hatası yaşayanların öncelikle kullanıcı adı veya şifrelerini kontrol etmesi gerekir. Kullanıcı adınızı, bağlı olduğu e-posta veya telefon numaranızı yazarak şifrenizle birlikte tekrar girmeye çalışın. Hala giriş yapamıyorsanız ‘Şifremi Unuttum’ seçeneği ile parolanızı sıfırlamanız gerekiyor. Şifre sıfırlama işlemiyle birlikte Instagram hesabınıza tekrar erişim sağlayabilirsiniz. Şifre sıfırlama işlemi bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.