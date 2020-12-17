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Teknoloji Instagram Lite piyasaya sürüldü! İşte detaylar
Teknoloji

Instagram Lite piyasaya sürüldü! İşte detaylar

Uygulamaların lite sürümleri karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise Instagram Lite sürümü yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:47:00 -
Instagram Lite piyasaya sürüldü! İşte detaylar

İndirmeye açılan yeni sürüm giriş seviyesi telefonlar için alternatif oluşturuyor. Uzun yıllardır hayatımızda olan uygulamalar pek çok güncelleme alıyor ve telefonların hafızasını şişiriyor. Bu sebeple tıpkı PUBG Mobile Lite gibi Instagram’ın da lite versiyonu piyasaya sürüldü, işte sürümün detayları:

Popüler sosyal medya uygulamalarının lite sürümleri bulunuyor. Facebook Lite, Messenger Lite ve Twitter Lite gibi çeşitlendirebileceğiniz bu sürümler, daha az yer kapladıkları ve daha az işlem gücü gerektirdikleri için düşük donanımlara sahip telefonlar için de en iyi bir seçenek oluşturuyor.

Facebook, Android telefonlar için yeni Instagram Lite uygulamasını duyurdu. Bu temelde lite olarak piyasaya sürülen diğer uygulamalar gibi telefonu giriş seviyesi olan kişilere sesleniyor.

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