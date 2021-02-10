Sosyal medya platformları arasında en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’da her gün birçok kişi ya hesabını kalıcı olarak siliyor ya da donduruyor. Bu işlemleri yapmak gayet basit olmakla birlikte birçok kişi tarafından nasıl yapılacağı bilinmiyor. Peki Instagram hesabı nasıl dondurulur? Instagram kalıcı hesap silme nasıl yapılır?

Instagram hesap dondurma

Birçok kullanıcı kalıcı olarak kapatmaktan daha çok hesap dondurmayı tercih ediyorlar. Zira gönderileriniz ve mesajlarınız silinmeden hesabınız pasif hale geliyor ve dilediğiniz zaman kullanıcı adınız şifreniz ile tekrardan aktif hale getirerek hesabınızı kullanıma açabiliyorsunuz. Şu adımları takip ederek Instagram hesap dondurma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

- Instagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak Instagram uygulamasına bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın.

- Daha sonra sağ üst kısımda yer alan butona tıklayın ve Profili Düzenle'ye dokunun.

- Akabinde açılan sayfada aşağıya doğru inin ve sağ alttaki "Hesabımı geçici olarak kapat” butonuna tıklayın.

- Sonrasında karşınıza "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusu çıkacak. Bu soruyu da yanıtladıktan sonra şifrenizi tekrardan girin.

- Son olarak da "Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna yeniden tıklayın. Bu kadar.

Instagram kalıcı hesap silme

Instagram hesap silme için şu adımları izleyin:

-Bilgisayar üzerinden Instagram hesabınıza girin ve ayarlar bölümünden “Hesap silme” butonuna tıklayın.

- Akabinde hesabınızı silme nedeninizi seçin.

- Sonrasında hesap kullanıcı şifrenizi girin.

- Açılan sayfanın en altında yer alan “hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıkladığınız takdirde profiliniz ortadan kalkacak.

28 gün boyunca hesabınıza yeniden bir giriş yapmadığınız zaman silme işleminiz tamamlanacak.