Instagram işletme hesabı nasıl açılır? Instagram profil hesabı işletme hesabına nasıl dönüştürülür?

Instagram'da işletmenizi büyütmenize yardımcı olabilecek özelliklere erişmek için kişisel profilinizi bir işletme hesabına dönüştürebilirsiniz. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ı daha profesyonel ve işlevsel bir şekilde kullanabilmeniz için Instagram işletme hesabını kolay bir şekilde açabilirsiniz. Instagram için şirket hesapları, doğrudan bir sosyal medya uzmanı veya dijital medya uzmanı tarafından yönetilen hesaplardır.

Instagram İşletme Hesabı nasıl açılır?

Instagram profil hesabı işletme hesabına nasıl dönüştürülür?

Instagram'da işletmenizi büyütmenize yardımcı olabilecek özelliklere erişmek için kişisel profilinizi bir işletme hesabına dönüştürebilirsiniz. Aynı anda en fazla 5 Instagram hesabınız olabilir. Profilinizi işletme hesabına dönüştürmek için:

Bir işletme hesabıyla, Instagram'da kimlerin işletmenizle etkileşim kurduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek istatistiklere erişebilirsiniz. Ayrıca performansınızı takip edebileceğiniz, profesyonel araçlara erişebileceğiniz, bu araçları keşfedebileceğiniz ve Instagram tarafından oluşturulan eğitici bilgileri inceleyebileceğiniz Profesyonel Pano'ya da erişebilirsiniz.

Profilinizde işletme kategorinizi ve işletme bilgilerinizi gösterme veya gizleme seçeneğiniz de olacaktır. Kurulumu tamamladıktan sonra profilinize gidin ve Profili Düzenle'ye dokunun. Kategori etiketinizi ve iletişim bilgilerinizi gizleme veya gösterme seçimini yapmak için Herkese Açık İşletme Bilgileri'nin altında Profil Görünümü'ne gidin. Daha sonra Bitti'ye dokunun.