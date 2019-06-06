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Instagram internet paketinizi koruyacak! Dev hamle

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya ağı Instagram, kullanıma sokacağı yeni özelliğiyle daha az internet harcamanızı sağlayacak.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Instagram internet paketinizi koruyacak! Dev hamle

Sosyal ağ Instagram, uygulamayı kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak yeni bir özelliğini kullanıma sunulacağını açıkladı. Platform kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi.

Facebook bünyesindeki şirketten yapılan duyuruya göre bu özelliği seçen kullanıcıları hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek.

Önümüzdeki günlerde dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Nasıl çalışacak?

Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak. Ayarlarda “Hesap” sekmesi altında “Hücresel Veri Kullanımı” başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:08
  1. Instagram
  2. internet
  3. Android

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