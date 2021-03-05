  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki
Teknoloji

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki

Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram’dır. Pek çok kullanıcı çeşitli sebeplerden dolayı hesabını silmek istiyorlar. Genellikle kalıcı olarak silmek yerine hesap dondurulması tercih ediliyor. Çünkü hesap dondurduktan sonra dilediğiniz zaman geri açabiliyorsunuz. Peki Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? İşte Instagram dondurma linki…

Yeniakit Publisher
2021-03-05 12:13:00 -
Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki

Instagram hesap dondurma yapıldıktan sonra profil, gönderiler, beğeni ve yorumlar gizlenir. Geri hesap açtığınız zaman da aktif hale gelir. Pek çok kullanıcı Instagram hesap dondurma tercih ediyorlar. Peki Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

1. instagram.com'a bir mobil tarayıcı ya da bilgisayar üzerinden girin. Uygulama içinden hesap dondurma yapamazsınız.

2. Sağ üst kısımda yer alan profil simgesine tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranın sağ altında bulunan Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusuna yanıt verin ve hesap şifrenizi tekrardan girin.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklatın. Tekrar giriş yapana kadar hesabınız pasif halde olacaktır.

Instagram hesap dondurma linki

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta..
Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum
Gündem

Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum

Bitlis'te yaşanan ve 11 askerimiz şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili "Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı?" ..
Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi
Gündem

Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş şehitler için taziye mesajı paylaştı ancak acı gerçeği daha sonra öğrendi. Şehit olan askerlerden biri ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay