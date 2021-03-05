Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki
Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram’dır. Pek çok kullanıcı çeşitli sebeplerden dolayı hesabını silmek istiyorlar. Genellikle kalıcı olarak silmek yerine hesap dondurulması tercih ediliyor. Çünkü hesap dondurduktan sonra dilediğiniz zaman geri açabiliyorsunuz. Peki Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? İşte Instagram dondurma linki…
Instagram hesap dondurma yapıldıktan sonra profil, gönderiler, beğeni ve yorumlar gizlenir. Geri hesap açtığınız zaman da aktif hale gelir. Pek çok kullanıcı Instagram hesap dondurma tercih ediyorlar. Peki Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?
1. instagram.com'a bir mobil tarayıcı ya da bilgisayar üzerinden girin. Uygulama içinden hesap dondurma yapamazsınız.
2. Sağ üst kısımda yer alan profil simgesine tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.
3. Ekranın sağ altında bulunan Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun.
4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusuna yanıt verin ve hesap şifrenizi tekrardan girin.
5. Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklatın. Tekrar giriş yapana kadar hesabınız pasif halde olacaktır.
Instagram hesap dondurma linki
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/