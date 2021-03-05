Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki

Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram’dır. Pek çok kullanıcı çeşitli sebeplerden dolayı hesabını silmek istiyorlar. Genellikle kalıcı olarak silmek yerine hesap dondurulması tercih ediliyor. Çünkü hesap dondurduktan sonra dilediğiniz zaman geri açabiliyorsunuz. Peki Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? İşte Instagram dondurma linki…