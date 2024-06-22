İnstagram hesabından fiyonk satarak 11 yaşında milyoner olan kızın akılalmaz hikâyesi

Pixie Curtis, küçük yaşlarda büyük başarılar elde eden girişimcilerden biri. Kendisi, fiyonk satarak milyoner oldu.

12 yaşındayken net geliri 13 milyon dolara ulaşan Pixie Curtis, bunu yalnızca Instagram üzerinden saç fiyonkları satarak elde etmişti.

Genç girişimcilerin önünde bir rol model olan bu küçük kızın hikâyesine ve başarıya nasıl ulaştığına daha yakından bakalım!

Henüz erken yaşta iş dünyasına adım attı.

2011 senesinde Avustralya’da doğan Pixie’nin annesi başarılı bir PR uzmanı ve iş insanıydı. Yani Pixie şanslıydı ve girişimcilik ruhunu annesinden almıştı. Çok küçük yaşlardayken saç aksesuarlarına ilgi duymaya başlayınca annesi bu ilgiyi fırsata çevirdi.

Pixie’ye kendi işini kurma fikrini söyledi ve 2019 senesinde Pixie 8 yaşındayken “Pixie Brows” isimli markayı kurarak çocuklar ve gençler için saç fiyonkları satmaya başladı.

Annesi bu yolculukta her zaman yanındaydı.

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Tahmin edebileceğiniz üzere Pixie’nin bu markayla büyük başarılar elde etmesinin en büyük sebebi annesinin desteğiydi. PR ve pazarlama deneyimlerini kullanarak tanıtım yapmışlardı ve sosyal medya platformlarından geniş kitlelere ulaşmışlardı.

Bu renkli ve şık saç fiyonkları, sosyal medya mecralarında kısa sürede ilgi ve talep gördü. Üstelik ürünlerin arkasındaki kişinin Pixie gibi küçük bir kız olması ilgiyi daha çok artırdı. Kız, birçok televizyon programına katıldı, gazetelere röportajlar verdi, moda ve çocuk etkinliklerine gitti.

Pixie, erken yaşta büyük başarıya ulaşılabileceğini kanıtlayan bir örnek oldu.

Ürünler, hiçbir zaman tekdüze kalmadı. Sürekli olarak yelpazeyi genişletip farklı modeller ürettiler. Pixie, genç girişimcilerin önünde bir rol model oldu. Kızın 12 yaşındaki net gelirinin 13 milyon dolar olduğu biliniyor.

11 yaşındayken emekli olduğunu söylese de bu yıl işe geri döndüğünü açıkladı. Markası büyümeye devam ederken gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.