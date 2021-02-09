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Teknoloji Instagram hesabımı nasıl silerim? Instagram hesabı nasıl kapatılır?
Teknoloji

Instagram hesabımı nasıl silerim? Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Instagram hesabı üzerinden arkadaşlarınla muhabbet etmenin yanında resim ve video paylaşımı yapılarak sosyal medya üzerinden etkinlikler paylaşılmakta. Ancak Instagram kullanan ilerleyen süreçlerde sosyal medyada sıkılabilmekte. Instagram yeni kullanıcılara hoş geldin dediği gibi bazı kullanıcılara da güle güle demek zorunda kalmakta. Peki Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram’ı nasıl kapatırım? Instagram hesabımı nasıl silerim?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:20:00 - 2021-02-09 14:21:09
Instagram hesabımı nasıl silerim? Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram’a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Instagram, 2010 yılının ekim ayında sadece IOS işlemcili cihazlar için ücretsiz kullanıma sunulan daha sonra 2012 yılında Android cihazlar için de kullanımasunulan, fotoğraf ve video paylaşımına yarayan bir uygulamadır. Instagram kullanıcılarına çeşitli efektler ile fotoğraf ve bir dakikalık video yükleme imkanı tanır. Paylaşılan görsele veya videoya isteğe bağlı konum paylaşabilirler. Zaman geçtikte bazı kullanıcılar Instagram’dan sıkılmaya başlamakta. Kullanıcılar Instagram’ı kullanmakta vazgeçebilmekte. Peki Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram hesabı silme nasıl yapılır?

Instagram hesabımı nasıl silerim?

Hesabınız silindikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızın silinmesini talep etmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Instagram hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep etmek için:

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Instagram'daki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra Instagram'ın Verilerini İndir aracına erişemezsiniz.

Bir mobil tarayıcı veya bilgisayardan Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Instagram hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

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