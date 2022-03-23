ınstagram hesabım çalındı nasıl geri alırım? Ele geçirilen ınstagram hesabı geri nasıl alınır?

Instagram hesap kurtarma linki nedir? Instagram hesapları kurtarma işlemi nasıl yapılır? Eğer Instagram uygulamasında telefon numaranız kayıtlıysa SMS ile şifrenizi yenileyebilmek için Instagram uygulamasını açın. Giriş yapmak için yardım al seçeneğine tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda kullanıcı adınızı girdiğiniz ve giriş bağlantısı gönder dediğiniz zaman kayıtlı mail adresinize kurtarma linki gönderilecektir. Mail adresinize gelen linki tıklayarak hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Instagram hesabı mail ile nasıl kurtarılır?

Eğer bunlardan hiç birine erişim sağlayamıyorsanız veya hesabınız çalındığında e-posta adresi ve numara değiştirilmişse, “Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?” Seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Bu seçeneğe tıklamanız halinde Instagram sizden kimliğinizi kanıtlamanız için bazı bilgiler talep edecektir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurup yolladıktan sonra cevap beklemek dışında yapabileceğiniz bir şey yok.

Eğer Instagram hesabının size ait olduğunu kanıtlamayı başarırsanız, anlık olarak şifre sıfırlama bağlantısı size gönderilecektir.

Instagram hesabı formu doldurma

Instagram hesabınızın tamamen başkasının eline geçtiyse eğer yukarıdaki işlemler ile çözüm sağlayamayacaksınız. Bu konuda yapmanız gereken işlem dondurulan Instagram hesabı formunu doldurmaktadır. Bu taktik ile beraber Instagram hesabının size ait olduğunu Instagram ekibine kanıtlayabilirsiniz.

Belirttiğimiz linkteki içerikte yer alan çözümleri uyguladıktan sonra Instagram yetkilileri sizden bazı bilgileri talep edecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz iletmeniz durumunda çalınan Instagram hesabını geri alabileceksiniz. Burada en önemli konu Instagram hesabında hala sizin olduğunuzu kanıtlayan fotoğraf veya videonun var olmasıdır. Şüpheli hesap işlemlerinde Instagram bize [email protected] e-posta adresini vermektedir. Bu e-posta ile Instagram ekibine ulaşabilir ve Instagram hesabım çalındı ve e-postam değiştirildi bilgisini iletebilirsiniz. Burada sizlere önerimiz sorununuzu detaylı bir biçimde ve ayrıntılı olarak aktarmanızdır. Instagram çalışanları hesabın size ait olduğunu tam olarak anlamalı ve güvenmelidir.