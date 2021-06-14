Instagram hesabı nasıl dondurulur? Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Instagram uygulaması kullanmaktan sıkılmış olan kullanıcıları, belirli sebeplerden dolayı hesaplarını ya donduruyor ya da kalıcı olarak siliniyor. Instagram hesabınızı dondurmak veya tamamen silmek istiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

İnstagram uygulamasını bir süreliğine kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki siteye giriş yaparak hesabınızı dondurabilirsiniz. Unutmayın ki bu seçenek instagram hesabınızı kalıcı olarak silmez sadece siz tekrar giriş yapana kadar kendini dondurur.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

İnstagram uygulamasını artık kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki siteye giriş yaparak hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Dikkat edin bu seçenek instagram hesabınızı kalıcı olarak silecektir.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/