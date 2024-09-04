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Teknoloji Instagram, Google ve Amazon kullanıcıları tehlikede! Dinleniyor olabilirsiniz
Teknoloji

Instagram, Google ve Amazon kullanıcıları tehlikede! Dinleniyor olabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:09:00 - 2024-09-04 14:10:17
Instagram, Google ve Amazon kullanıcıları tehlikede! Dinleniyor olabilirsiniz

Instagram, Google ve Amazon’un kullanıcıları dinlediği iddiaları büyük bir gizlilik skandalına yol açtı.

Facebook, Google ve Amazon’un kullanıcıları dinleyerek hedefli reklam sunduğu iddiaları, dijital gizlilik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Cox Media Group’un (CMG) sızdırılan sunum belgelerine göre, CMG’nin “Aktif Dinleme” teknolojisi, kullanıcıların akıllı telefon mikrofonlarını dinleyerek gerçek zamanlı veri topluyor ve bu verileri hedefli reklamlar sunmak için kullanıyor. Bu durum, sosyal medya platformlarının ve teknoloji devlerinin kullanıcı gizliliği konusundaki uygulamalarını sorgulatıyor.

SIZINTININ DETAYLARI

Sunumda, CMG’nin ses verilerini kullanıcı davranışlarıyla birleştirerek daha spesifik reklam hedeflemesi yaptığı belirtiliyor. Sızıntının ardından, Google CMG’yi ortaklık programından çıkarırken, Meta (Facebook’un sahibi) kullanım şartlarını ihlal edip etmediğini incelemeye başladı. Amazon ise, bu tür bir iş birliği içinde olmadığını ve kuralların ihlali durumunda gerekli adımları atacağını duyurdu.

Kasım 2023 tarihli bir Cox blog yazısında, kullanıcıların genellikle uzun kullanım şartları sözleşmeleriyle karşılaştığı ve bu sözleşmelerde “Aktif Dinleme” uygulamasının yer alabileceği ifade ediliyordu. Bu durum, kullanıcıların bu tür teknolojilerin farkında olmadan onay vermelerinin büyük bir gizlilik ihlali oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

GİZLİLİK POLİTİKALARINDA KRİTİK ROL OYNAYACAK

CMG’nin dinleme teknolojilerini reklam stratejilerinde kullanması, kişisel gizliliğin nasıl tehlikeye atılabileceğine dair endişeleri artırıyor. Bu skandal, kullanıcıların dijital gizliliklerinin korunması için daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Şirketlerin bu tür uygulamaları nasıl yönettiği ve denetlediği, gelecekteki gizlilik politikalarının şekillenmesinde kritik bir rol oynayacak.

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