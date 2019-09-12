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Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve siber zorbalıktan uzak kalmak için sosyal medya kanallarında birtakım önlemler alabilirsiniz. Bu konuda en çok merak edilen konu ise “Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?” oluyor. İşte, Instagram hesabınızda güvenliğinizi korumanın tüm yolları…

12 Eylül 2019 Perşembe 17:03
Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve siber zorbalıktan uzak kalmak için sosyal medya kanallarında birtakım önlemler alabilirsiniz. Bu konuda en çok merak edilen konu ise “Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?” oluyor. İşte, Instagram hesabınızda güvenliğinizi korumanın tüm yolları…

Hayatımızı çevreledi

Teknolojinin son 20 yılda hızla gelişmesi yaşamları değiştirdi. Bir zamanlar ulaşılması güç olan teknoloji cep telefonlarıyla yanı başımıza kadar geldi. Bununla birlikte sosyal medyada yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline konumuna yerleşti. Sosyal medya kullanımı artışı ise siber zorbalığın ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle sanal dünya üzerinden küçük çocuklar tehdit edilmeye başlandı. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak kişisel bilgilerin gizliliği ve sanal zorbalığa maruz kalmamak için birtakım önlemler alınmalı. Yetişkinlerin de çocukların da profilleri mümkün mertebe güvenli hale getirilmeli. Profil gizliliğinin yanı sıra birçok kişi yorum özelliğini de kısıtlamayı uygun buluyor. Çünkü profilleri, paylaşımları görebilen bazı kişiler yaptıkları yorumlarla da can sıkabiliyor. İşte, siz de Instagram paylaşımlarınızın kendi gizliliğiniz ve huzurunuz için güvenli hale gelmesini arzu ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?" sorusunun yanıtı.

Instagram gönderilerim için yorumları nasıl açarım veya kapatırım?

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yapılan yorumlar bazen can sıkıcı olabiliyor. Bazı kullanıcılar ne yazık ki görseller altına siber zorbalık unsurları taşıyan ifadeler kullanabiliyorlar. Siz de Instagram hesabınızdaki yorumların açık olmasından sıkıldıysanız; doğru adımları izleyerek sorununuzu rafa kaldırabilirsiniz. İşte, Instagram’da yorum açma-kapatma özelliği için izleyeceğiniz adımlar… 

İnsanların belirli bir gönderiye yorum yapmalarını engellemek için yorum yapmayı kapatabilirsiniz. Yorum yapmayı kapattığınızda, o anda gönderinizde yer alan tüm yorumlar gizlenir.

Bir gönderi için yorum yapmayı tekrar açarsanız, önceki yorumlar geri gelir ve insanlar tekrar yorum yapabilir.

Paylaştığınız bir gönderi için yorum yapmayı açmak veya kapatmak için:

Gönderinizin üstündeki  (iPhone) veya  (Android) simgesine dokunun.

Yorum Yapmayı Kapat'ı veya Yorum Yapmayı Aç'ı seçin.

Ayrıca bir gönderiyi paylaşmadan önce de yorum yapmayı kapatabilirsiniz. Gönderinize bir açıklama veya konum eklediğiniz ekranda Gelişmiş Ayarlar'a ve ardından Yorum Yapmayı Kapat'a dokunun.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:03
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