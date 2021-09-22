İnstagram, gençleri depresyona sokuyor

Gizli tutulan araştırmada, Instagram’ın gençlerde anksiyete ve depresyon düzeyini artırdığı belirtilerek, WSJ’nin haberinde, “Gençler, yaşadığı anksiyete ve depresyonun şiddetlenmesinden Instagram’ı sorumlu tuttu” denildi. Araştırma, İngiltere’de gençlerin yüzde 13’ü ve ABD’de yüzde 6’sının Instagram yüzünden kendilerini öldürme isteği duyduklarını da ortaya koydu. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden Dr. Sevilay Sitrava, Instagram vesilesiyle gençlerin, özellikle de genç kızların, kendi görselliklerini ötekilerle kıyas yapma şansına sahip olduğunu belirterek, “(Gençler) önce kendileriyle, daha sonra da başkalarıyla sahici ilişkiler kurmaktan uzak olmuş olurlar. Bu durum, uzun vadede de insanları daha izole bir hale getirip depresif hal almalarına sebep olabilir” dedi.