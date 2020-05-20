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Instagram dizisi "Gün On4" yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:49:10 -
Instagram dizisi "Gün On4" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Şahin Altuğ'un yazıp yönettiği polisiye türündeki sosyal medya dizisi "Gün On4", yarın izleyiciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çekilen dizi, "Meraklı Filmler" Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak.

Dizi, Orhan Erkal yapımcılığında hazırlanırken, IGTV'den yayınlamasından 24 saat sonra da YouTube'dan izlenebilecek.

Teknik ekibi İstanbul'da bulunan dizide, karantina günlerini Datça, İsviçre ve İstanbul'da geçiren oyuncular yer alıyor.

Dizi sekizer dakikalık 10 bölümden oluşurken, Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay yapımın başrollerini paylaşıyor.

"Gün On4", Kovid-19 teşhisi koyulan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan "Komiser Gazanfer" ve ekibinin karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürmesini konu ediniyor.


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