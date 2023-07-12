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Teknoloji İnsansız traktör görücüye çıktı
Teknoloji

İnsansız traktör görücüye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 09:52:00 - 2023-07-12 09:55:17
İnsansız traktör görücüye çıktı

Hava araçları ile meşhur hale gelen insansız taşıtlara bir yenisi daha eklendi. Belarus insansız traktör üretti.

Hava arçlarından otobüslere kadar gittikçe yaygınlaşan "insansız taşıt"lar şimdi de tarımda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Belarus’ta üretilen insansız traktörler, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM fuarında sergileniyor.

Minsk Traktör Fabrikası’nda üretilen traktörler, 5G kullanarak tarlalarda yön bulma özelliğine sahip.

359 beygir gücündeki traktörler, saatte 40 kilometre hıza ulaşıyor.

6,8 metre uzunluğunda, 2,8 metre genişliğinde ve 3,2 metre yüksekliğindeki Belarus üretimi insansız traktörlerin, karanlıkta da çalışma özelliği bulunuyor.

Belarus, Sovyet devrinden beri traktör üretiminde her zaman "1 numaralı" ülke konumunda bulunuyor.

Turkrus

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