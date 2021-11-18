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Teknoloji İnsansız Hava Aracı eğitimi tamamlandı
Teknoloji

İnsansız Hava Aracı eğitimi tamamlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan yetki çerçevesinde ilk İnsansız Hava Aracının (İHA) uçuş eğitimini tamamladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:58:00 -
İnsansız Hava Aracı eğitimi tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (DPÜSEM), eğitim salonunda birçok kursiyerin katılımı ile salgın koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen eğitim dört günde tamamlandı. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları ve İHA 1 ticari pilotluk ehliyetleri teslim edildi.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Kütahya'da yetki verdiği tek kuruluş olarak başladığımız eğitimlerimizin ilkini tamamladık. Bu yılsonuna kadar başvuru durumuna göre en az bir eğitim daha yapmayı planlıyoruz. Eğitime katılmayı düşünenlere fiyatlarımız değişmeden önce sınırlı kontenjandan yararlanmalarını öneriyorum. Hem ön başvuru hem de kurslarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için kursiyer adaylarımız DPÜSEM'in internet sitesinden ön başvuru formunu doldurabilirler” dedi.

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