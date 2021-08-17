İnsansız araçlardan oluşan “dijital birlik” vitrine çıkıyor

İnsansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, geldiği noktayı “dijital birlik” örneğiyle 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) ilk kez tanıtacak. HAVELSAN’ın “dijital birlik” çalışması, 4 farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş ve geliştirme testleriyle başarılı şekilde sürüyor. “Dijital birlik” konseptinin önemli bir parçası olan bütünleşik otonom robotik sistemler geliştirilmesi kapsamında; sürü ve takım halinde görev yapabilen otonom İHA ve İKA’ların kendi aralarında haberleşerek müşterek faaliyet icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı. Tümleşik karma takımların haberleşmesi ve artırılmış durum farkındalığı ile İKA operasyonlarının İHA destekli yürütülmesine yönelik tekniklerin ve teknolojilerin saha denemeleri gerçekleştiriliyor. HAVELSAN BAHA otonom İHA ile verilebilecek görevlere yönelik hazırlıklar tamamlandı. Barkan İKA, gelişmiş otonomi özellikleri ile kendini ispatladı ve dünya çapında bir kabiliyet dizisine sahip hale getirildi. Karma sürü görevleri için kazanılan altyapı ile “süper zeka” diye tarif edilebilecek, sahadaki bütünleşik robotik otonom sistemlerin elde eƫ ği veriyi harmanlayan, ortaya ilk bakışta fark edilmeyen veri ve bilgileri çıkartan sistemler konusundaki çalışmalar da hızlandırıldı. HAVELSAN, bu çalışmalarda geliştirdiği özgün donanımlar ve yazılımlarla teknolojinin en uç noktalarında iddiasını ortaya koyuyor. IDEF kapsamında 19 Ağustos’ta “Geleceğin Orduları: Dijital Birlikler” paneli gerçekleştirilecek