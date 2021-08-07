İnsanlıktan utandıran sözler sarfetmişti... Gelen tepkiler sonrası özür diledi

Geçtiğimiz günlerde "Ege'de Son Ses" adlı yerel bir radyo kanalında Afgan ve Ukraynalı mültecileri kıyaslayıp ırkçı ifadeler kullanan Murat Karakaş, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

"Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse bak o zaman hepimiz evimizde misafir ederiz. Gidiyor Afganistan'dan geliyorlar. Hepsi sakallı sakallı leş gibi. Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı? Sen misafir edemezsin ama ben senin yerine iki üç tane ederim" şeklinde ırkçı ve mide bulandıran ifadeler kullanan Karakaş, tepkilerin ardından açıklamada bulundu.

Programda espri yapmak istediğini söyleyen Karakaş, maksadını aştığını söyleyerek bütün kadınlardan özür diledi.

Türkiye’nin mülteci politikalarıyla ilgili eleştirilerinin baki olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili programlar yapan, 20 yılı aşkın gazetecilik faaliyeyi yürüten birisiyim. Böyle bir insan değilim. Bazı fırsatçılar bunu linç kampanyasına dönüştürdü. Biz bunların nereden beslendiğini biliyoruz. Yayına çıkaramadığımız uç kesimler haberi servis ederek bunun yayılmasına sebep oldu. Ama bu söylediğim haklı olduğunu göstermez" dedi.

Karakaş, bugün yapacağı programda da daha detaylı bir açıklama yaparak özür dileyeceğini söyledi.

"Tüm kamuoyundan özür dileriz"

Ayrıca Twitter hesabı üzerinden de paylaşım yapan Karakaş, "31 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız yayında Ukraynalı kadınlar ve mülteciler için sarf ettiğimiz sözler maksadını aşan ifadeler olmuştur. Bu sözleri düzeltir, şahsım Kurat Karakaş ve gazeteci arkadaşım Rıdvan Karapehlivan olarak tüm kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verdi.