İnsanlıktan çıktı, köpek gibi yaşıyor
İngiltere'de kendini insan gibi hissetmediğini söyleyen adam, uzun bir süredir köpek kostümleri giyiyor, sokağa çıktığında havlıyor. Arkadaşlarını yalayan adam, yemeklerini mama kabından yiyor.05 Nisan 2019 Cuma 22:51
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Kaz James, 6 yaşından beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.
Havlayarak iletişim kuruyormuş
İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen James, uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor. Diğer insanlarla, havlayarak, ısırarak ve onları yalayarak iletişim kuruyor.
"Özgürleştirici" hissediyormuş
Mağaza müdürü olan James, iş dışındaki zamanlarında, evde ve sokakta 2 bin dolara aldığı köpek kostumünü giyiyor. İlk kez 17 yaşında bir internet sitesinde kendini köpek hisseden kişilerle tanıştığını söyleyen James, o anın çok 'özgürleştirici' hissettirdiğini iddia ediyor.
Kitap bile yazdı
James, "Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum." dedi. Ayrıca, 'İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?' isminde bir kitabı da olan James, "Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." diye konuştu.
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