İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Tabar, makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla gençlere kötü örnek oluyordu.
Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla kendisini zombiye ve Angelina Jolie'ye benzeten İranlı Sahar Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Tahran'da yaşayan ve Instagram'da 480 binden fazla takipçisi bulunan Tabar, 5 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.
'Gençleri ve yolsuzluğa teşvik etme' suçundan yargılandı
İran medyası, Tabar'ın küfür, şiddeti teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme ve gençleri yolsuzluğa teşvik etme suçlarından yargılandığını duyurdu.
Daha önce estetik ameliyatla yüzünü değiştirdiği iddia edilen Tabar, estetik ameliyat geçirmediğini, fotoğraflarını düzenlediğini ve makyaj yaparak görünüşünü elde ettiğini açıklamıştı.