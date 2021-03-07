İnsanlıklarını kaybettiler: Kindar Oda Tv'den Ali Erbaş'a yönelik çok çirkin ifadeler
Karanlık Oda, koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı çok çirkin bir ifade ile hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını söyleyerek, Müslümanlardan dua istemişti.
İnsanlıklarını kaybettiler!
Karanlık Oda Tv'nin manşetinden yayımladığı haber ise görenleri hayrete düşürdü. Oda Tv, rahatsız olduğunu kamuoyuyla paylaşıp Müslümanlardan dua isteyen Başkan Erbaş'ı; zeka seviyesi yerlerde, çok çirkin ifadelerle hedef aldı. Karanlık Oda ekibi, sağlık sorunu yaşayan Erbaş için, 'Korona Erbaş' diyecek kadar insanlıktan çıktı.
8 Mart provokatörlerine körler ama...
Akıllara durgunluk veren ifadenin yer aldığı haberde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte AK Parti iktidarı da hedef alındı. Pandemiyi hiçe sayarak sokaklarda baş gösteren azgınların eylemini 'hak arama' olarak haberleştiren Oda Tv, devlet yetkililerini salgın tedbirlerine riayet etmemekle suçladı.