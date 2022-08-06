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Dünya İnsanlık ayıbı! Yaşlı kadın ailesi tarafından karton kutuda ölüme terk edildi
Dünya

İnsanlık ayıbı! Yaşlı kadın ailesi tarafından karton kutuda ölüme terk edildi

Meksika’da ailesi tarafından karton kutu içinde sokakta ölüme terk edilmiş halde bulunan yaşlı kadın sosyal hizmetlere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 22:55:00 -
İnsanlık ayıbı! Yaşlı kadın ailesi tarafından karton kutuda ölüme terk edildi

Meksika’da yaşlı bir kadın ailesi tarafından karton kutu içinde sokakta ölüme terk edilmiş halde bulundu.

Meksika’nın Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi.

Yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslim edildi

Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslim edildi. Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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