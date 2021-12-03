İnsanlığın sonunu getirecek deneyin bilgileri sızdı! Kurbağa hücreleri kullanmışlar

Amerika'da herkesten gizli olarak yürütülen deneyin bilgileri sızdı. Söz konusu deneyde, yapay robotların kurbağa hücreleri kullanılarak kendi başlarına üremeleri sağlandı. Komplo teorisyenleri, bu durumun insanlığın sonunu getireceğini savunuyor.

Dünya, robotlarla ilgili gelişmeleri takip ederken, herkesten saklanan gizli bir deneyin bilgileri ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde ve Tufts'taki Allen Keşif Merkezi'nde yapılan bir deneyde, yapay robotların mitoz bölünme yoluyla üremesi sağlandı. Başarılı olan deney, dünya tarihinde de bir ilk olarak kayıtlara geçti.