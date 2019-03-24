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İnsanlığın öldüğü an! Film izler gibi izlediler, iddiaya bile girdiler

Eskişehir'de bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci gören vatandaşlar, bu durumu film izler gibi izleyip, fotoğraf çekip video kaydına aldılar.

24 Mart 2019 Pazar 15:31
İnsanlığın öldüğü an! Film izler gibi izlediler, iddiaya bile girdiler

Eskişehir’de 27 yaşındaki bir genç, inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede toplanan vatandaşlar ise olayı adeta bir film gibi izledi.

"Atlar-atlamaz" diye iddiaya girdiler

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde simitçilik yapan İbrahim Akın (27), borçları ve işsizlik sebebiyle intihar etmek için inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kısa sürede olay yeri çevresinde toplanan vatandaşlar olayı izlemeye koyuldu. Çevredekiler, intihar etmek için çatıya çıkan gencin intihar teşebbüsünü anbean sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaştı. Kendi aralarında ‘atlar-atlamaz’ diye iddiaya bile giren vatandaşlar adeta ‘insanlık öldü’ dedirtti. Akın’ı ikna etmek için çatıya çıkan polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda gencin kararını değiştirdi. Polis ekipleriyle birlikte binadan çıkan İbrahim Akın, tedbir amaçlı gerekli kontrollerin yapılması için 112 ekiplerine teslim edildi.

"Tuvalet yıkamaya bile razıyım"

Öte yandan, 112 ekiplerine teslim edilen İbrahim Akın epilepsi hastalığı nedeniyle kendisine hiç kimsenin iş vermediğini belirterek, tuvalet yıkamaya bile razı olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:31
  1. intihar girişimi
  2. Eskişehir Zafer Mahallesi
  3. İbrahim Akın
  4. Polis ekipleri
  5. 112 ekipleri
  6. epilepsi hastalığı

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