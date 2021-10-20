  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İnsanlığı bekleyen tehlike! ABD'de acil durum ilanı
Dünya

İnsanlığı bekleyen tehlike! ABD'de acil durum ilanı

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 20:11:00 -
İnsanlığı bekleyen tehlike! ABD'de acil durum ilanı

ABD’de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısında bulundu.

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor
Aktüel

Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor

Uzmanlar, yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Severek yenilen cipslerin aslında gör..
Son ihanetin kod adı: 18 Ekim
Gündem

Son ihanetin kod adı: 18 Ekim

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “İktidarın değişmesine az kaldı” söylemi ve memurlara yönelik ‘direnme’ çağrısıyla fitilini ateşlediği kaos ikli..
Türk milleti bunları not ediyor! Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener, ne de İmamoğlu
Gündem

Türk milleti bunları not ediyor! Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener, ne de İmamoğlu

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu tarafından bir kat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay