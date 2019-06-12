İnsanların ekmeğiyle oynayan CHP'ye tepki: Çocuğumu babasız büyütüyorum

Taha Emre Özdemir Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülüğünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde 34 kilometre geride kaldı. Hukuksuz olarak işten çıkartılan belediye çalışanları ile Hak-İş üyeleri Bolu'nun Yeniçağa ilçesine ulaşırken yürüyüşlerini CHP Genel Merkezi binası önünde tamamlamayı planlıyor.

'Çocuğumu babasız büyütüyorum'

Yürüyüşe katılarak haklarını arayan işçilerden Asuman Uysal, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklaması ile işten çıkartılma sürecini anlattı:

"Ben çocuğumu babasız büyütüyorum. Babasız çocuk okutuyorum. Tanju bey mazbatayı aldığı gün bizi işten attı. 'Ödenek yok.' dedi. İşimizi ekmeğimizi geri istiyoruz."

'Sabahın beşinde sokakları süpürüyordum'

CHP'li Bolu Belediyesi tarafından işten çıkarılan diğer işçi İbrahim Aslan da şunları söyledi:

"Bolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak göreve başladım. Belediye Başkanı seçimlerden önce hiçbir işçiyi çıkarmayacağının sözünü vermişti. Maaşlarımızın da düşük olduğunu ve arttıracağını söyledi. İzinli olduğum gün beni birim müdürü aradı. 'İşinizi feshediyoruz.' dedi. Biz hiçbir siyasi partiye bağlı elemanlar değiliz. Sabahın 5'inde kalkarak sokakları temizliyoruz. Bu işimizi geri istiyoruz."