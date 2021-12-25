İnsanlara çifte şiddet! Başıboş köpekler sokakta Leman Sam evinden saldırıyor

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş adlı minik kız çocuğu bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç şekilde yaralanan minik kız çocuğunun hayati tehlikesi sürerken başıboş sokak hayvanları meselesi yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar, sayılarının artmasından dolayı son zamanlarda sokaklarda çete halinde dolaşan başıboş hayvanların derhal toplatılması için yetkililere çağrıda bulunurken solak zihniyetin "örnek sanatçı" olarak gösterip pohpohladığı şarkıcı Leman Sam yine kafayı çıkartarak tribünlere oynadı.

Sokak hayvanları ile ilgili yasanın "çöp" olduğunu ileri süren Leman Sam, "İyi bir yasa yapılsa bile bu ülkede uygulanmaz" dedi.

Başıboş hayvanların toplatılmasını isteyen duyarlı vatandaşları "işgüzar hainler" olarak nitelendiren Sam, "Şeytan bu zulümleri yapanların yoldaşı olsun" diyerek "pes" dedirten ifadeler kullandı.

Erdoğan belediyelere talimat verdi

4 yaşındaki minik Asiye’nin dehşeti yaşamasından sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanların yerinin sokak yerine barınak olduğunu söyleyerek, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Konuyla ilgili tüm belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.