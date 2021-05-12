İnsanlar ölüyor insanlık susuyor

Hakkı Bilir Oğuzhan Gültekin



Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkan hür dünya, İsrail’in Kudüs’te sergilediği vahşete tek kelime tepki göstermiyor. Dünya mirası olarak nitelendirilen eserler üzerinden medeniyet edebiyatı yapan Batı dünyası üç dinin merkezi olan Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın bombalarla tahrip edilmesini adeta keyifle izliyor. İftar sofralarının başında katledilen Müslümanlar, Batı’nın propagandasını yaptığı değerlerden ne kadar uzakta olduğunu da gözler önüne seriyor. Siyonist İsrail ise dünyanın suskunluğundan aldığı güçle savunmasız masum sivilleri katletmeye devam ediyor.

Dünya bu trajediyi seyrediyor

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Fevzi Konaç, “Müslümanların inancına zerre kadar saygısı olmayan bu zalim anlayış Mescid-i Aksa’ya girdi ve çatışmalar yaşandı. İnsanlık film izler gibi baskını ve acıyı izliyor. İnsanlık sessiz, Arap ülkeleri sessiz, Birleşmiş Milletler sessiz, çifte standartlı batı sessiz. Zerre şüphemiz yok ki; bu zulme dur diyebilecek tek güç oradaki bir avuç Müslüman ile birlikte Türkiye’dir. One Minute’nin mimarı, Dünya Beşten Büyüktür’ün sözcüsü Cumhurbaşkanımızın, tüm İslam ülkelerinin sözcüsü olarak duruşuna ihtiyaç vardır” dedi. Siyonistlerin ramazan ayında ısrarla saldırılar düzenlediğini kaydeden Konaç, “Uzun yıllardır her ramazan ayı içerisinde ya Gazze bombalanır ya da Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize kapılar kapatılarak zulmedildiğine şahitlik ediyoruz. Ortadoğu’nun terör devleti olan işgalci ve katil Siyonist rejim, Müslümanlara adeta kafa tutuyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan dışında tepki gösteren yok!

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, “İnsan hakları söylemlerini dilinden düşürmeyenler, Filistin’deki insanlık dramı karşısında savunduklarını iddia ettikleri değerleri rafa kaldırdı. Filistin’de can verenlerin de insan olduğunu bunlara hatırlatmak lazım. Müslümanların inanç hakkı çiğneniyor. Mesele kültürel miras ise üç dinin de kutsal kabul ettiği Kudüs yerle bir ediliyor. Fakat Erdoğan dışında hiçbir lider tepki göstermiyor” dedi. Batı’nın insan hakları konusunda sınıfta kaldığını kaydeden Akbaş, “Batı dünyasının insan hakları noktasında samimi olmadığı anlaşılmıştır. Bizleri asıl üzen İslam dünyasındaki derin sessizlik ve kayıtsızlıktır. İnsanlar ölürken insanlığın susması büyük bir ayıptır” ifadelerini kullandı.

“Kudüs dâvâmız zafere ulaşacak”

“Kutlu davamız bir gün mutlaka zafere ulaşacaktır” diyen İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, “Bütün dünyanın gözü önünde mazlum Filistin halkına bu zulümler reva görülürken emperyalist ülkelerin yapılanları aklamaya yönelik hareket etmeleri elbette kınanmayı hak eden bir durumdur. Bu emperyalist dünyaya rağmen ümmetin gerçek sevdası Mescid-i Aksa ve Kudüs davası birgün mutlaka zafere ulaşacağını inanıyorum. Buna imanımız tam. Orada bulunan mazlumlar çok çetin mücadeleler veriyor. Sapan taşlarıyla modern silahlara göğüs geriyorlar. İşbirlikçi devlet başkanları ülkeler bu noktada sessiz kalmayı reva görüyorlarsa hem siyonistler hem de onların yardakçıları bu yaptıklarının hesabını verecekler. Bugün olmazsa yarın biz Müslümanlar orada zaferi kazanacağız. Orada mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Müslüman halkların Filistin davasına nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Ancak işbirlikçi liderler halkları kadar davaya sahip çıkamıyor” görüşünü aktardı.

Zalimler yaptıklarının karşılığını görecek!

Balinaları kurtarmak için bir araya gelen insanların Filistin için kılını bile kıpırdatmadığını ifade eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de şöyle konuştu; “Filistin bizim her zaman kırmızı çizgimizdir. Maalesef İsrail’i aklamaya çalışanların Müslüman alemine bakış açılarını hepimiz biliyoruz. Kendi içimizde bile Müslüman dediğimiz insanlar bunlarla aynı. Filistin’de şehit edilen çocuklar var. Bombalar atılıyor, İsrail askerleri fütursuzca mazlumlara saldırırken yarım ağız da olsa bir kınama mesajı yayınlamayanlar var. Bu durum çok üzücüdür. Emperyalist güçler Müslümanlara yapılan zulümleri daha ne kadar gizleyecek. Kendi görüşlerini savunmayanların daha ne kadar canını alacak? Elhamdülillah bizim atalarımız yüzyıllarca orada bütün insanların dini inancına sahip çıkmıştır. Onları korumuştur. İnşallah zalim Yahudiler ve yardakçıları bu mübarek günlerde yaptıklarının karşılığını göreceklerdir”

“Artık maskeleri düştü”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise, terör devleti İsrail’in Kudüs’te yol açtığı vahşete, “Küfür tek millettir ve onlar zalimlerdir. Onlar için ırkın, rengin hiçbir önemi yoktur. Bu yapılanlara şaşırmadık. Biz bunlardan ibret alarak birlik ve beraberliğimizi koruyup gerekli önlemleri alıyoruz. Zalimler için hiçbir değerin önemi yoktur. Onlar için önemli olan kendileridir ve bu yolda ilerliyorlar. İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, hak, hukuk onların maskeleridir. Ancak artık bu maskeleri de düşmüştür” ifadeleriyle tepki gösterdi.