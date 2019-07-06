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‘İnsanımız yeniden demir yolu ile tanıştı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hükümetleri döneminde, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapmaya başladıklarını belirterek, "Sonunda insanımız yeniden demir yolu ile tanıştı." dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:10
‘İnsanımız yeniden demir yolu ile tanıştı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom’un The Ankara Hotel’de düzenlediği 2’nci Ulusal Doğu Ekspresi “Tam O An” Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, her insanın nasıl bir hikayesi varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesinin bulunduğunu söyledi.

Trenlerin, Anadolu’nun güzelliklerini dünyayla buluşturduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

Millet olarak çok ulvi ve güçlü bir ruha sahibiz. Tüm dünya demir yollarını uzattıkça uzatırken, biz 1950’den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapmışız. Hükümetlerimiz döneminde, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapmaya başladık. İlk günden bugüne çivi dahi çakılmayan rayları elden geçirdik, tüm hatlarımızı modernize ettik. Hepimizin yüzlerini güldüren YHT’leri, Marmaray’ı yaptık. Sonunda insanımız yeniden demir yolu ile tanıştı, treni hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma kavuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Bakan Turhan, daha sonra sergi alanının açılışını yaparak, dereceye girenlerin de aralarında olduğu fotoğrafları inceledi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:10
  1. Ankara
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Ulusal Doğu Ekspresi “Tam O An” Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
  4. Anadolu

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