İnsanı hayatında geren olaylar nelerdir?
İnsan, hayatında elbette ki olumsuzluklar ile karşılaşabiliyor. Bazen bu olumsuzluklara göğüs gerebilsek de bazen de bizi oldukça mutsuz eder, sinirlerimizi bozar. Peki insanı hayatta geren olaylar nelerdir?
Yaşadığımız bazı olaylar bizi hayata çok mutlu ederken bazıları da çok sinirlendirir, beynimizden vurulmuşa döneriz. O olayları yaşamamak için önlemler almak gerekebiliyor. İşte insanı hayatta geren olaylar:
Dizi hakkında spoiler duymak
İzlediğimiz diziler hakkında muhabbet ortamlarında spoiler duymak bizi çok üzen durumlardan bir tanesidir. Tüm heyecan ve merakımızla izlediğimiz diziler hakkında bir başkasının spoiler vermesi, heyecan ve merakımızı söndürebilir.
Sosyal medyada stalk yaptığımız kişinin gönderilerini beğenmek
Sosyal medyada gezinirken bazı profilleri merak edip stalk yapabiliyoruz. Fakat stalk sırasında yanlışlıkla gönderi beğenimi, karşı tarafa bildirim göndereceğinden dolayı bizi üzer. Bu da insanı hayatta geren olaylar arasında yer alır.
Telefon şarjının dolmaması
Akşam yatarken şarja taktığımız telefonun, sabah kalktığımızda prizden dolayı şarjının dolmadığını görürsek bu olay da bizi çılgına çevirebilir.
Serçe parmağını bir yere çarpmak
İnsanı hayattan soğutan olaylardan biri de ayağımızın serçe parmağını bir yere vurmaktır. Acısını tüm vücutta hissederiz.
İndirilen dosyanın takılı kalması
Bilgisayarımıza bir oyun veya program yüklerken oranın takılıp kalması bizi adeta çılgına çevirir. İnsanı geren olaylar arasında en sinir edici olanlardan biri de budur.