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Teknoloji İnsana en çok benzeyen robot üretildi!
Teknoloji

İnsana en çok benzeyen robot üretildi!

İngiltere'de robotlarla ilgili bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:38:00 - 2021-12-05 11:12:23
İnsana en çok benzeyen robot üretildi!

Bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Ameca adlı robot, mimikleri ve vücut hareketleri ile insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı. Ameca'nın jest ve mimiklerinin oldukça gerçekçi.

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İnsan gibi tepkileri var

Komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamıyor ancak gerçekçi vücut hareketleri yapabiliyor. Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.

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Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.

 

 

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