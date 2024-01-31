İnsan sindirim sisteminde büyük bir keşif yapmışlar: yaşam formu keşfedildi! Bilim insanlarını alarma geçirdi

Bilim insanları, insanın sindirim sisteminde daha önce bilinmeyen virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti.

Tespit edilen yaşam formunun daha önce bilinen hiçbir biyolojik formla yapısal benzerliği bulunmadığı ifade edildi.

Stanford Üniversitesi'nden biyolog Ivan Zheludev ve çalışma arkadaşları keşfedilen yaşam formunun, tamamen yeni bir tür canlı olabileceğini ve bunun en basit genetik moleküllerle karmaşık virüsler arasındaki boşluğu açıklayabileceğini savundu.

Bilim insanlarının yeni yaşam formu olabileceğini savunduğu biyolojik yapıya, bükümlü RNA sıralarından oluşan son derece simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle "obelisk" (dikilitaş) ismi verildi.

Henüz bilimsel onay almayan araştırma kapsamında Zheludev ve araştırma ekibi, daha önce yayımlanmış 5,4 milyon genetik dizilimi inceledi.

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İnceleme sonucunda 30 bin farklı obelisk tespit edilirken, bu yapıların incelenen insan mikrobiyomlarının yüzde 10'unda var olduğu anlaşıldı.

İncelenen bir veri seti, hastalarının yüzde 50'sinin ağzından alınan örneklerde obelisklere rastlandığını ortaya koyarken, bu yapıların vücudun farklı bölgelerinde de yer aldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili makalede, "Obeliskler kolonileşmiş ve şu ana kadar fark edilmemiş çeşit çeşit RNA'yı içeriyor. Bu elementlerin doğası viral olmayabilir ve RNA plazmitlerine benzer bir yapıda olabilir" dendi.

Araştırmacılar ayrıca obelisklerin başka hangi canlıların bünyesinde bulunduğunu bilmediklerini ancak en azından bir türünün bakterilerde bulunduğunu varsaymanın mantıklı olduğunu savundu.