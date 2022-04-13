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Gündem İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Gündem

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Ümitcan Uygun'la birlikte geçirdiği gece sonrası şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Esra Hankulu davasında karar çıktı. Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 18:14:00 - 2022-04-13 18:15:06
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

Esra Hankulu (25) Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söylemişti.

''Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmış; diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Künt kafa travması sonrası iç kanamadan ölmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,dosyadaki tüm delilleri detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rapor ile dosyada eksik kalmadığı ve iddianame düzenleneceği öğrenildi.

Beraatini istedi

Mahkemede son savunmasını yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

10 yıl hapis cezası aldı

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

 

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