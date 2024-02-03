  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İnsan hakları izleme örgütü: BYD, Toyota, Volkswagen, Tesla gibi otomotiv markalarını uyardı! İlişkin tahminde bulundu, şaşırttı
Dünya

İnsan hakları izleme örgütü: BYD, Toyota, Volkswagen, Tesla gibi otomotiv markalarını uyardı! İlişkin tahminde bulundu, şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 01:11:00 - 2024-02-03 01:31:24
İnsan hakları izleme örgütü: BYD, Toyota, Volkswagen, Tesla gibi otomotiv markalarını uyardı! İlişkin tahminde bulundu, şaşırttı

İnsan Hakları İzleme Örgütünün son raporunda, dünyaca ünlü otomobil markalarına, Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı fabrikalardan çıkan alüminyumların kullanılmaması için çağrı yapıldı.

Çin'in ürettiği yüksek düzeyde tehlike arz eden otomobiller ve otomobil parçaları dünyanın en gelişmiş şehirlerinde; Brüksel, Londra, Tokyo, Sidney ve New York sokaklarında görülüyor. Çin yönetimi, otomobil endüstrisinde bir dev haline gelmek için baskı altında tuttuğu Uygur Türklerini kullanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 1 Şubat 2024 tarihli raporunda, insanlığa karşı suç işleyen Çin'in Doğu Türkistan topraklarında ürettiği otomobil fabrikalarında Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığını vurguladı. Ayrıca raporda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine değinildi.

OTOMOBİL DEVLERİNE UYARI

Raporda; BYD, Toyota, Volkswagen, Tesla ve General Motors gibi otomobil markalarının içinde bulunan alüminyumların, Uygur Türklerinin zorla çalıştığı fabrikalardan elde edildiğini kaydetti. "Çinli yetkililer, 2017'den bu yana Doğu Türkistan'da baskıların doruğunda tahmini 1 milyon kişinin keyfi olarak gözaltına almak, işkence etmek, zorla çalıştırmak, kitlesel gözetleme, kültürel ve dini zulüm, ailelerin ayrılması ve cinsel şiddet dahil olmak üzere insanlığa karşı suçlar işledi" ifadelerinin yer aldığı raporda, ismi geçen şirketlere uyarıda bulunuldu.

Ayrıca bu raporun, 2017'den bu yana Çin yönetiminin, Uygur Türklerine yönelik olarak insanlık suçu işlediğinin kanıtı olduğu vurgulandı. Raporda üreticilere, "Bahsi geçen firmalar, kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi için daha fazlasını yapabilir. Üreticiler, Doğu Türkistan dışındaki tesislerden tedariğe yönelebililir; daha iyi kaynak haritalaması ve bilgi talep edebilir" çağrısı yapıldı.

Araçların daha hafif olmasını sağlayan alüminyumların yüzde 9'u Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı fabrikalardan çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ZORLA ÇALIŞTIRMAYLA BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR İTHALAT ENGELLENEBİLİR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Araştırmacısı Jim Wormington, dünyaca ünlü The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Şirketlerden yapmalarını istediğimiz, gerçekten bir stratejiye sahip olmaları. Otomobil endüstrisi dünyanın en büyük alüminyum kullanıcısı olduğundan, gerçekten güçlü bir mesaj gönderebilirler. Ayrıca devlet tarafından zorla çalıştırmayla bağlantılı olan herhangi bir şeyin ithalatı engellenebilir" dedi.

VOLKSWAGEN VE TOYOTA'DAN AÇIKLAMA

Yayımlanan yazılı raporun ardından Volkswagen'den yetkililer, "İnsan hakları alanında dünya çapında bir şirket olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" derken, Toyota'dan yapılan açıklamada ise üretimlerin inceleneceği belirtildi.

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti
Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti

Aktüel

Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edildi! Bu da oldu: İsrail'e destek mesajı vermişti

BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!
BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!

Dünya

BM ülkesi şoka girdi: Maymun kaçtı!

Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz
Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz

Ekonomi

Eski ve yeni borcu olanlar dikkat! Kendi kendinize e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak
Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak

Ekonomi

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme
Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Ekonomi

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...
Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

Ekonomi

Türk nakliye devi iflas etti: Türkiye'deki ünlü Türk şirketinden kötü haber! Türkiye'ye duyurdular! Avrupa'da da kriz...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23