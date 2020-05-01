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‘İnsan hakları’ diyenler 28 Şubat’ta neredeydi?

Eşcinsellik ve zinaya yönelik hutbesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına koyanlar ile 28 Şubat'ta başörtüsü yüzünden okuldan atılan kişilere ses çıkarmayan grup aynı kişiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:40:00 -
‘İnsan hakları’ diyenler 28 Şubat’ta neredeydi?

Eşcinsellik ve zinaya yönelik hutbesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına koyanların eşcinselliği ‘sözde insan hakları’na saygı duydukları için savundukları yönünde savunma yapmalarının 28 Şubat’ta başörtüsünden dolayı okuldan atılan, ikna odalarına maruz kalanlara ilişkin ses çıkarmayan aynı zihniyetin olması samimiyetsizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, şunları dile getirdi: “Her fırsatı dine saldırmayı ve dini  aşağılamayı kendilerine görev edinmiş bulunmaktalar. Kendi ülkesinin değerleriyle, inançlı insanların düşünceleriyle sürekli savaş halinde olmayı vazife edinenlerin, bulundukları  makamları kendi  ideolojilerini dayatmak, onlar gibi  düşünmeyenlere hakaret etmek için kullanmak  insan hakları kavramı ile örtüşmemektedir. Geçmişten günümüze insan hakları ihlallerini incelediğimizde, LGBT savunuculuğu yapan sözüm ona insan hakları savunucusu kesilen iradenin  28 Şubat sürecinde başörtülü kız öğrencilerin okuma hakkını dahi çok gördükleri tarihe aldıkları kararlarla geçmiştir. Kılık- kıyafete tahammülü olmayan, başörtüsü taktığı için ‘düzen bozucu’ olarak gördükleri  öğrenciler  hakkındaki aldıkları kararlar ortada.”

Yaşam hakkına ne oldu?

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran da, şunları ifade etti: “Cinsiyet tercihine bakmadan herkesin hak ve hukukuna saygı duyuyorlar imiş. Peki o zaman daha dün, başörtülü kızlarımızın okuma hakları gasp edilirken, yerlerde sürüklenip istikballeri ellerinden alınırken, iknâ odalarında baskılar yapılırken, siz, değil miydiniz o zulümleri savunan. Milletin seçtiği başbakan ve bakanlar insanlık dışı işkencelere maruz kalıp, darağacında idam edilirlerken, siz değil miydiniz, cuntayı alkışlayan, darbeye ‘devrim’ diyen. 28 Şubat’ta şubede işkence gördüğünde, onun yara bere içindeki, resmini yayın organlarınız da yayınlayıp, ‘makyaj yakışmış’ diye alay eden siz değil miydiniz? Yahu, bunlar insan değil miydi? Yaşam hakları yok muydu?”


Yeni Akit Gazetesi
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