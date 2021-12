İnsan çapsız olunca işte böyle oluyor! Alman malı Can'dan kendi kalesine gol!

Yeniakit.com.tr

Berat Albayrak ile Naci Ağbal'ın bakanlıkları döneminde "Tek adamın istediği her şeyi yapıyorlar." diyen firari FETÖ'cü Can Dündar, bugün söylem değiştirerek, "Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı'nın istediği her karara itirazsız imza atacak." demeye başladı.

Hani Albayrak ile Ağbal'a da istediğini yaptırıyordu? Kendi kendilerini yalanladılar!

"Tek adam" söylemini kendi kendine yalanlayan yazıyı, DW Türkçe'den Erdal Sağlam kaleme aldı. Sağlam yazısında, "Nebati'nin Cumhurbaşkanı'nın istediği her karara itirazsız imza atacağı; harcamalar konusunda bir iktisatçı değil politikacı gibi davranarak, gevşemeye izin vereceği bir döneme giriyoruz." dedi.

Alman malı Dündar yazıyı paylaştı

Sağlam'ın yazısını Twitter hesabından alıntılayan firari FETÖ'cü Can Dündar da, "Seçime kadar söyleneni yapacak bir emir eri buldular." yorumunu yaptı.