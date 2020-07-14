İnsan biraz utanır! Sözcü’nün sitesinde o haber hala duruyor
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2015’te 16 askerimizin şehit düştüğü Dağlıca saldırısıyla ilgili PKK’yı kaynak olarak göstererek 31 askerin şehit olduğu yalanını yayan Sözcü paçavrasına tepki gösterdi. Karahasanoğlu, haberin halen Sözcü’nün internet sitesinde durduğunu belirtti.
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün 2015 yılında imza attığı skandal da masaya yatırıldı.
Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 16 askerimizin şehit düştüğü haberi Sözcü'nün PKK'yı kaynak gösteren Reuters'ı baz alarak şehit sayısının 31 olduğunu iddia etmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, rezilliğin devam ettiğini söyledi.
Ali İhsan Karahasanoğlu, haberin Sözcü internet sitesinde halen durduğunu belirtti.