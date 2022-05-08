  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İnsan beynine çip takma denemeleri başladı
Teknoloji

İnsan beynine çip takma denemeleri başladı

Beyne takılan çiple felçli hastalar sadece düşünerek birçok şey yapabilecek. İnsan üzerindeki denemeler, Avustralya'nın ardından ABD'de de başladı. Ancak geliştirilen çipli teknolojiye olumlu bakanların yanında şüpheyle yaklaşanlar da var. Sürecin planlandığı gibi gitmesi durumunda birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 18:41:00 -
İnsan beynine çip takma denemeleri başladı

İnsan beynine çip takılıyor.... Bu sayede kişi bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor.

Çipin üreticisi, Avustralya merkezli Synchron şirketi. Daha önce Avustralya'daki bir ALS hastası, beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı.

İnsan üzerindeki denemeler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. New York'ta bir hastada denemelere başlandı.

Geliştirilen çip, ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor. Engelli bireyler yeni teknolojiye umutla bakıyor.

Kimi ise bu fikre tamamen karşı. İnsanlı testlerin tamamı başarılı olursa, cihazın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayına sunulması mümkün olacak.

Süreç planlandığı gibi giderse, birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay