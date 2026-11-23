29 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Siyah-Beyazlı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Ancak Benfica tarafı için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Şu ana kadar indirim için epey uğraşıldı. Portekiz ekibi ise bir türlü 20 milyon euronun altına düşmüyor...