Ocak ayı çok hareketli geçecek: Lukebakio Beşiktaş'a sıcak: Benfica ise şu an değil!
Sağ kanat arayan Beşiktaş'ın listesinde Dodi Lukebakio önemini koruyor. Oyuncu cephesinde sıkıntı yok. Fakat Benfica bir türlü indirime gitmiyor.
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Sağ kanat arayan Beşiktaş'ın listesinde Dodi Lukebakio önemini koruyor. Oyuncu cephesinde sıkıntı yok. Fakat Benfica bir türlü indirime gitmiyor.
Beşiktaş kesin olarak bir sağ kanat hamlesi yapacak. Cerny ve Rashica'nın ayrılma ihtimalleri hayli yüksek... Alternatifler arasında Dodi Lukebakio öne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, geçen yaz döneminden beri bu konudaki temaslarını sürdürüyor. Şu anda da Benfica'yla iletişim devam ediyor.
29 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Siyah-Beyazlı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Ancak Benfica tarafı için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Şu ana kadar indirim için epey uğraşıldı. Portekiz ekibi ise bir türlü 20 milyon euronun altına düşmüyor...
Beşiktaş'ın son teklifi 10 milyon euro civarındaydı. Kartal, rakamı biraz yükseltebilir. Fakat resmi imzaların atılabilmesi için mutlaka Benfica tarafından da hamle gelmesi gerekiyor. Fotospor'a göre; Bugün itibarıyla böyle bir durum söz konusu değil. İlerleyen süreçte neler yaşanacağını ise zaman gösterecek.
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