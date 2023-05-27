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Teknoloji İnsan beynine çip takacak!
Teknoloji

İnsan beynine çip takacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:18:00 -
İnsan beynine çip takacak!

Elon Musk, insan beyni ile bilgisayar arasında doğrudan iletişim kurmayı amaçlayan çılgın projesi Neuralink için insanlı deneylere başlama onayı aldı.

Elon Musk’ın beyin implant şirketi Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) beyin çipini ilk defa insanlar üzerinde denemek için onay aldı. Neuralink sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FDA onayı, “Bir gün, çok sayıda insana yardım edilmesini sağlayacak önemli bir adım” olarak nitelendi.

Neuralink, beyne takılacak çiple obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi hastalıkları tedavi edebileceklerini, aynı zamanda internette gezinme gibi eğlence uygulamalarının da mümkün olacağını iddia ediyor.

Şirket, 2018’den bu yana yapılan deneylerinde hayvanları kullanıyor. İddialara göre bugüne kadar deneylerde kullanılan, aralarında koyun, domuz ve maymunların da bulunduğu yaklaşık 1500 hayvan öldü. Son olarak maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayabildiği ve cihazlara aktardığı bilgisi paylaşılmıştı. Öte yandan Neuralink, ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi tarafından potansiyel hayvan refahı ihlalleri nedeniyle halihazırda soruşturma altında bulunuyor.

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