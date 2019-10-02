İNSAMER'den dikkat çeken Kuzey Kafkasya paylaşımı
İNSAMER, internet sitesi ve sosyal medya hesabından Kuzey Kafkasya toplumlarına ait çarpıcı bilgiler içeren bir infografik paylaştı.02 Ekim 2019 Çarşamba 17:07
İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) çeşitli etnik kökenlerin bulunduğu ve birbirinden farklı birçok dilin konuşulduğu 7.5 milyon nüfuslu Kuzey Kafkasya hakkında dikkat çeken bir infografik yayınladı.
Yayınlanan görselde, Kuzey Kafkasya halkının yüzde 53’ünün şehirde, yüzde 47’sinin kırsalda yaşadığı bilgisi verildi.
2018’de, 212 bin kişinin Kuzey Kafkasya bölgesinden göç ettiğinin belirtildiği infografikte, nüfusun ortalama yüzde 20’sinin işsiz olduğu belirtildi.
İNSAMER tarafından internet sitesi ve sosyal medyada paylaşılan infografik şu şekilde:
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