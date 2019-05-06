



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, derbiyi kazanarak Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan takımlarının henüz şampiyon olmadığını ifade ederek, "270 dakika sonlanmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaşırız." dedi.

FMV Işık Okulları'nın düzenlediği ödül törenine katılan Mustafa Cengiz, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligin bitmesine 3 maçın kaldığını ifade eden Başkan Cengiz, "270 dakika sonlanmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaşırız. Eleştirilmeyen hiçbir maç, tartışılmayan hiçbir sonuç olmaz, buna da inanıyorum. Eleştirenlere saygı duyuyorum çünkü gerektiğinde biz de eleştiriyoruz fakat sporun barış, kardeşlik, dostluk içinde hakarete, aşağılanmaya varmadan dostça bir yarış içinde geçmesini diliyorum." diye konuştu.





- "Kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı"





Beşiktaş'la oynadıkları derbiye değinen Cengiz, maçtaki hakem kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim hakemlerle ilgili geçmişte görüşlerimiz vardı. Bu görüşlerimizi dile getirdiğimizde buna 8 kulüple verilmiş yazılı bir tepki vardı. Bize tepkinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Özür dilerim, bir taç için konuşamam. Taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Onu uzmanlar yargılıyor, benim yargılayacak ne teknik bilgim ne de görevim var. Sahada kazanmayı isteyen, mücadele eden bir takım vardı. Ben en başta taraftarımıza ambiyans ve kırdıkları rekor için teşekkür ederim. Ülkemizin içinde bulunduğu gergin dönemlerde geçici de olsa spor bir rahatlama, bir deşarj unsuru. Ben bu şarj halinin gerginlik haline getirilmesine şiddetle karşıyım. Ben hiçbir zaman kendi lehimize bir ayrıcalık istemedim, kendi lehimize hata istemedim. Dün her iki takım için de hatalar olmuş olabilir, yanlışlar olabilir. Bunun tartışmasını zaten kamuoyu yapıyor. Özel olarak kendimiz için bir şey istemek durumunda değiliz. Ben dostça, kardeşçe camialar arasında gerginlik olmadan birbirine saygı duyarak bir lig diliyorum."

"Hakemler hakim değil, adalet dağıtamaz." diyen Başkan Cengiz, "Hakemler gördüğünü çalmalı, üst üste hata yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir oyuncuya sarı kart verdiyse ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli. Bir penaltı verdiyse penaltı vermekten çekinmemeli. Hakem taraf tutabilir, bir takımın fanatik taraftarı olabilir. Bu kötü bir şey değil, futbolla ilgilendiğini gösterir ama sahaya o duygularını asla karıştırmamalı. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade objektif kararlarına bakıyoruz. Kısa vadede samimi bir öneride bulunmuştum. Belli sayıda hakemler kura çekilebilir demiştim. Bu kuraya çok şiddetli tepki verildi belli kesimler tarafından, bir öneriydi bu. O tepki sahiplerinin hakemden neden şikayet ettiğini anlamış değilim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bir televizyon programında derbinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili açıklamalarına değinen Mustafa Cengiz, "Hakemlere, kendi maçında, kendi aleyhine karar verdiğine inandığı şekilde bir insan feryat ediyorsa ve o feryat haklı nedene dayanıyorsa ben o insanın dinlenmesinden yanayım. Yoksa ona karşı bildiri yayınlanmasından yana değilim." ifadelerini kullandı.





- "Tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız"







Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden kendisiyle ilgili yapılan açıklama konusunda da Mustafa Cengiz, "O konuda bir açıklama yapacağım ama tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız. Sinan Erdem Spor Salonu girişinde olanları ben görmedim bile. Küfürlü tezahürat girişimi oldu onu ben, Abdürrahim ve yardımcım Yusuf durdurduk. Bunları aşmamız gerekir. Camiaları temsil eden insanlar olarak camiaları birbirine düşüren söylemlerde bulunmaktan yana değilim. Rakiplerimiz değerli ve büyük camialar." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim'in "8 puan da kapanır 18 puan da kapanır." açıklamasını değerlendiren Cengiz, "Bu bir inanç. Temenni ve mücadele azmi. Hocamız bunu dile getirdi. Her camiaya saygı duyuyorum. Allah utandırmasın." dedi.

Başkan Cengiz, kalan haftalarda hakem endişesi yaşayıp yaşamadıkları yönündeki soruya "İnsanın olduğu her yerde endişemiz var. İnsan unsuru var, hata unsuru var. İnsan hata yapabilir fakat kasıt olmasın. Birisi endişesini dile getirdiğinde buna tepki vermemek gerekir. Makul ve haklı ise dinlemek gerekir. Hakemlerden objektif, adil, dürüst ve yürekli olmalarını bekliyoruz." cevabını verdi.



